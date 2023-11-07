"Затремтіла земля": в Таганрозі стався потужний вибух біля військового аеродрому

У Таганрозі на півдні Росії удень 7 листопада стався вибух. За свідченнями очевидців, було дуже гучно.

Вибухи в Таганрозі у вівторок 7 листопада чули біля військового аеродрому. Росіяни не приховують, що "там стояли пташки", тобто військові літаки.

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Що відомо

Вибухи сталися на околицях Таганрога (в інших джерелах пишуть, що звуки чули у центрі). Декілька вибухів пролунали один за одним.

У Таганрозі Ростовської області "бавовна" на військовому аеродромі. Місцеві повідомляють, що спочатку пролунали гучні вибухи, а згодом у районі аеропорту піднявся стовп диму,

– пише телеграм-канал "Оперативно.ЗСУ".

Росіяни жваво обговорюють, що могло статися. Перелякані, вони зосередилися на кількох версіях.

Версії вибуху в Таганрозі від росіян:

"можливо, літак так гучно приземлився, але це не точно, вони так гучно та ще й із димом не приземляються";

"це той рідкісний випадок із літаком і надзвуком, не варто розводити паніку".

Значно менше людей написало, що це славетна російська ППО. Дехто дивується, "чо за вибух", хтось пише, що "раніше у повітряній гавані такого не було". Багато хто схиляється до версії із "переходом літака на надзвукову швидкість", але загальна думка – "лишається гадати, що це може бути".

Дехто іронізує, що їх ледь не знесло звуковою хвилею та ледь не розвалилася школа.

Де Таганрог у Росії: показуємо на карті

Російська влада вже відреагувала на вибухи. Губернатор Ростовської області Васілій Ґолубєв відповів, які ж це гучні звуки близько десятої дня 7 листопада чули жителі Таганрога та Азова.

Відповідь була дуже смішною – майже такою ж, як і розгублені коментарі росіян щодо версій вибуху. "Системи ППО не працювали. Але прошу враховувати, що Збройні сили РФ постійно виконують завдання з вогневого ураження підрозділів ЗСУ відповідно до плану проведення СВО", – написав він.

Слід сказати, що це традиційна відмазка російської влади, адже такі "пояснення" від влади Таганрога лунають уже не вперше. Саме такі слова наводять місцеві ЗМІ.

Вибухи в Росії регулярні

Кілька днів тому, 5 листопада, ніч видалася тривожною для жителів Ростова та Бєлгорода. Там були дуже потужні вибухи.