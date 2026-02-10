Банкір-агент ФСБ із Києва передавав ворогу персональні дані воїнів і не тільки
- У Києві затримали банківського працівника, який передавав росіянам інформацію про українських військових та волонтерів.
- Чоловік підозрюється в державній зраді, а під час обшуків у нього знайшли докази співпраці з ФСБ.
У Києві затримали 40-річного чоловіка, який був завербований росіянами для передачі інформації про Сили оборони України. Ймовірний злочинець працював в одному з банків і збирав для ворога персональні дані клієнтів-воїнів та військових волонтерів.
Про це повідомляє Служба безпеки України. Правоохоронці завчасно викрили ворожого "розвідника" та прийшли просто до нього додому.
Що відомо про затримання російського агента?
СБУ викрила працівника відділу інформаційної безпеки одного з комерційних українських банків, який допомагав ворогу та передавав необхідну йому інформацію. Росіяни завербували чоловіка та спілкувалися з ним через месенджер.
Російські спецслужби знайшли чоловіка в одній із заборонених соціальних мереж. Агент познайомився зі своїм куратором та отримав перше завдання – провести дорозвідку поблизу пунктів базування Сил оборони у Києві.
Чоловік обходив місцевість у вихідні й фотографував для ворога різні будівлі. На прохання куратора банкір також зібрав інформацію про військових та волонтерів, які були клієнтами фінустанови. Крім того, росіяни вимагали передати координати резервного дата-центру, де зберігається база даних банку.
Дані про українських захисників та переміщення військових окупанти могли використати для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій.
Киянин передавав необхідну інформацію окупантам / Фото СБУ
У російського агента провели обшуки. У його помешканні правоохоронці знайшли й вилучили чотири смартфони, змінні сім-карти, три ноутбуки з особистими даними потенційних "цілей". На гаджетах виявили контакти кураторів з ФСБ.
Чоловік підозрюється в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі ворожий агент перебуває під вартою й за рішенням суду він може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Українці справпрацюють з ворожими спецслужбами: останні новини
Правоохоронці затримали агентку ФСБ, яка коригувала ракетні та дронові атаки по Києву, збирала дані про інфраструктуру, маршрути цивільних та оборонних обʼєктів. Усю цю інформацію жінка передавала ворогу, який своєю чергою використовував координати для ударів.
Нещодавно СБУ викрила агента ГРУ Росії, який намагався збирати розвіддані про критичні обʼєкти, контактував із представниками спецслужб Росії та планував передавати ворогу інформацію, яка могла б бути корисна для диверсій.
У Харкові Служба безпеки затримала російську агентку, яка збирала дані про обʼєкти критичної інфраструктури та пересування військових. Жінка довго спостерігала та фіксувала обʼєкти за допомогою фото й відео.