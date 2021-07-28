У Львові затримали чоловіка, який порізав дівчину через невзаємне кохання

На автовокзалі Львова затримали 30-річного зловмисника, який порізав дівчину в Мукачеві. Відомо, що чоловік кохав потерпілу, але вона відмовила йому. Підозрюваний розлютився і завдав дівчині кілька ножових поранень. Зловмисник хотів втекти до Одеси, але поліція затримала його.

Про це повідомили 27 липня. До місцевої зателефонували медики і розповіли, що до них привезли дівчину з численними ножовими ранами. Одне з поранень дуже глибоке – поріз у животі.

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Покинув помирати

Поліцейські Мукачева швидко приїхали до потерпілої.

27-річна дівчина розповіла, що її напередодні порізав знайомий.

Через невзаємне кохання він завдав ножових ударів по всьому тілу.

Після цього чоловік ще трохи побув у помешканні дівчини. Потім забрав її телефон і пішов, зачинивши потерпілу у квартирі.

Поранена майже пів доби пролежала в домі. Вона не змогла вибратися з помешкання та звернутися по допомогу до медиків.

Згодом потерпілій все ж вдалося повідомити друзів. Вони викликали швидку.

Дівчину прооперували, зараз вона перебуває у реанімації.

Сідав на автобус до Одеси

Поліцейські Закарпаття підозрювали, що зловмисник може бути у Львові. Вони зателефонували до місцевої поліції і повідомили про це. Правоохоронці зі Львова швидко затримали підозрюваного на автовокзалі. Він якраз намагався втекти автобусом до Одеси.

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Як покарають чоловіка

30-річному зловмиснику може загрожувати три статті: за умисне тяжке тілесне ушкодження, залишення в небезпеці та за крадіжку.

Підозрюваного можуть ув'язнити на 8 років. Зараз він перебуває у тимчасовому ізоляторі. Тривають слідчі дії.