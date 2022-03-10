Затримали двох мешканців Сєвєродонецька, які ​коригували ворожий вогонь на Луганщині

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури двом мешканцям міста Сєвєродонецька повідомлено про підозру у вчиненні державної зради.

Про це 10 березня повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Затримані за держзраду

За даними слідства, з 27 лютого по 5 березня 2022 року громадяни України за допомогою месенджера передавали представнику ворожої держави інформацію про розташування військової техніки Збройних Сил України у місті Сєвєродонецьк та фотознімки карт з координатами. Чоловіки усвідомлювали, що ці відомості будуть використані представниками НЗФ "ЛНР" та військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації для проведення підривної діяльності проти України.

Наразі підозрювані перебувають під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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