Знеструмив частину Донеччини і направив електрику ворогу: СБУ схопила колаборанта-енергетика

​​Служба безпеки України затримала"енергетика" окупантів, який знеструмив частину Донеччини і направив електрику до баз агресора.

Росіяни завербували електрика

Колаборантом виявився колишній працівник місцевих електромереж, який під час тимчасової окупації частини регіону став на сторону загарбників.

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За це його призначили керівником "РЕС Краснолиманського району", яке підпорядковувалось так званому "міністерству вугілля та енергетики" квазіреспубліки "днр".

Зловмисник отримав завдання від'єднати районний цент від електроживлення і перенаправити його на потреби окупаційних угруповань Росії.

Щоб набрати "штат" і провести технічні заходи він налагодив співпрацю з представниками "регіональної енергопостачальної компанії" тимчасово окупованої Горлівки,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Знеструмивши місто, росіяни забезпечували енергопостачання своїх окупаційних органів, військових баз та складів зі зброєю і боєприпасами.

Колаборанта викрили під час деокупації: він намагався втекти

Зазначають, що після звільнення Лиману колаборант намагався втекти з міста. Однак, співробітники СБУ викрили і затримали його.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру щодо колабораційної діяльності, за яку передбачена кримінальна відповідальність. Наразі вирішується питання міри запобіжного заходу.

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