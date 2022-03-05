Затримали пілота, якого збили у небі над Черніговом

На Чернігівщині затримали пілота, літак якого збили напередодні. Крім того, сьогодні українська ППО збила ворожий безпілотник.

Ворожий літак у небі над Чернігівщиною збили уранці 5 березня. Пілот вижив і зараз його затримали.

Нагадаємо На околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик

Деталей про самого пілота та про затримання поки що немає. Однак голова Чернігівської ОВА опублікував фото загарбника, якого вдалося затримати.



Затриманий ворожий пілот / Фото з телеграму В'ячеслава Чауса



Ворожий пілот приземлився на житловий будинок / Фото з телеграму В'ячеслава Чауса

За даними ЗМІ, другий пілот російського штурмовика не вижив. Відеодоказ опублікували у телеграмі, однак ми не рекомендуємо переглядати його вразливим людям.

Унаслідок падіння літака загорівся будинок

За даними ДСНС, ворожий літак упав на приватний будинок, через що виникла пожежа. З будинку врятували 2 людей, а рятувальники ліквідовують пожежу.

Крім того, на території житлового сектору виявили 3 бомби ФАБ-500, через що рятувальники готують заходи для евакуації мешканців навколишніх будинків.

Наслідки падіння ворожого літака на Чернігвщині / Фото ДСНС

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