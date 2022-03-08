Затримали ще одну групу ухилянтів, серед них – родичі Софії Ротару, – УП

Українці під проводом громадянина Молдови намагались втекти з країни на човні. Серед них – син і онук співачки Софії Ротару.

7 березня, на кордоні з Молдовою, біля міста Могилів-Подільський затримали групу з одного "поводиря" – громадянина Молдови – та 8 українців призовного віку. Чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон України на човні.

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Серед них несподівано виявились Руслан та Анатолій Євдокименко – син та онук співачки Софії Ротару.



Онук Софії Ротару / Фото instagram.com/rus_yevdokymenko/

Відповідальність за перетин кордону

За ухилення від призову з мобілізації згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України загрожує позбавлення волі строком від двох до п’яти років. А за незаконний перетин кордонів України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років. У разі повторного вчинення тих самих дій або вчинення їх у групі – від трьох до п’яти років.



Син Софії Ротару Фото instagram.com/rus_yevdokymenko/

Нещодавно на околиці населеного пункту Банилів-Підгірний, що неподалік кордону з Румунією затримали 15 громадян України, які також намагалися незаконно втекти з України.

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