В аеропорті "Одеса" ввечері 15 липня затримали співвласника готелю "Токіо Стар" Сергія Дурача, що переховувався від слідства. В цьому готелі в серпні 2019 року в пожежі загинули 9 людей.

Як відбулося затримання

Співвласника "Токіо Стар" затримали під час оформлення одного з рейсів з-за кордону. Чоловік був серед пасажирів літака Рим – Одеса, повідомляє УНІАН з посиланням на представника прокуратури.

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Співвласника готелю затримали під час того, як він проходив відповідний контроль в аеропорті. Потім прикордонники передали фігуранта справи про пожежу працівникам Нацполіції.

Що буде далі

Представник прокуратури також повідомив, що затриманому, ймовірно, найближчим часом оберуть запобіжний захід.

Зауважимо, що підприємця оголосили в розшук майже одразу після пожежі в серпні 2019 року. За офіційними даними, той виїхав за кордон за кілька днів до пожежі.

Що каже інший підозрюваний у справі

"Дурач перебував цей час у країні свого громадянства, яка не передбачає екстрадицію. Те, що він повернувся за власним бажанням, говорить про те, що він не буде переховуватись, а те, що справа передана в суд, – що Дурач не зможе вплинути на хід слідства", – заявив перший підозрюваний у справі Вадим Чорний у коментарі "Радіо Свобода".

Що відомо про пожежу в готелі "Токіо Стар":