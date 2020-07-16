Смертельна пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі: затримали співвласника
В аеропорті "Одеса" ввечері 15 липня затримали співвласника готелю "Токіо Стар" Сергія Дурача, що переховувався від слідства. В цьому готелі в серпні 2019 року в пожежі загинули 9 людей.
Як відбулося затримання
Співвласника "Токіо Стар" затримали під час оформлення одного з рейсів з-за кордону. Чоловік був серед пасажирів літака Рим – Одеса, повідомляє УНІАН з посиланням на представника прокуратури.
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Співвласника готелю затримали під час того, як він проходив відповідний контроль в аеропорті. Потім прикордонники передали фігуранта справи про пожежу працівникам Нацполіції.
Що буде далі
Представник прокуратури також повідомив, що затриманому, ймовірно, найближчим часом оберуть запобіжний захід.
Зауважимо, що підприємця оголосили в розшук майже одразу після пожежі в серпні 2019 року. За офіційними даними, той виїхав за кордон за кілька днів до пожежі.
Що каже інший підозрюваний у справі
"Дурач перебував цей час у країні свого громадянства, яка не передбачає екстрадицію. Те, що він повернувся за власним бажанням, говорить про те, що він не буде переховуватись, а те, що справа передана в суд, – що Дурач не зможе вплинути на хід слідства", – заявив перший підозрюваний у справі Вадим Чорний у коментарі "Радіо Свобода".
Що відомо про пожежу в готелі "Токіо Стар":
- В ніч на 17 серпня 2019 року в Одесі під час пожежі в готелі "Токіо Стар" загинули 9 людей.
- Причиною пожежі стало надмірне навантаження на електромережі та замикання електропроводки – такі попередні висновки озвучили у прокуратурі.
- Співвласник готелю Вадим Чорний і старший адміністратор Ірина Паровик були взяті під варту.
- Ще одному співвласнику готелю Сергію Дурачу і головному інженерові заочно повідомили про підозру.
- Також серед підозрюваних – 30-річна жінка, яка чергувала в готелі в ніч пожежі.
- 11 жовтня 2019 року суд відпустив із СІЗО Паровик під нічний домашній арешт, а 27 листопада суд відпустив під домашній арешт Чорного.
- 15 жовтня суд продовжив арешт Чорному і визначив заставу в розмірі понад 53 мільйони гривень.
- 23 червня 2020 року райсуд відмовився продовжити запобіжний захід Чорному.
- 1 липня стало відомо про завершення розслідування щодо 2 співробітників і співвласника готелю "Токіо Стар" (Чорного).