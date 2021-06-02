Хабар у 160 тисяч доларів: затримали заступника голови Чернігівської ОДА

На гарячому впіймали заступника керівника Чернігівської ОДА та його спільника. Він хотів отримати 160 тисяч в американській валюті за сприяння у приватизації готельного комплексу.

Двом особам повідомили про підозру за спроби шахрайським шляхом заволодіти коштами. Гроші мав дати підприємець, який хотів приватизувати один з готельних комплексів на Чернігівщині.

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Посадовець оцінив послуги у 160 тисяч доларів

За 160 тисяч доларів посадовець пообіцяв, що забезпечить визнання його переможцем торгів. Також заступник керівника ОДА мав посприяти у підписанні необхідних документів на оформлення права власності.

Невдовзі затриманому оберуть запобіжний захід

Держпосадовця впіймали під час отримання грошей – всієї суми.

Поки що триває слідство, невдовзі підприємливому чиновнику мають обрати запобіжний захід. Досудове розслідування здійснює управління ДБР.

Затримали заступника голови Чернігівської ОДА / Фото Офісу генпрокурора

Посадовець "Нафтогазу" просив 1,4 мільйона гривень хабаря

Зазначимо, що напередодні на Львівщині співробітники СБУ затримали високопосадовця однієї з філій "Нафтогазу". За чималу суму – 1,4 мільйона гривень він обіцяв не створювати перешкод у підключенні житлового будинку до електромережі.

