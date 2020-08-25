Максим Довженко, якого затримали 11 серпня у Мінську, під час перебування у СІЗО на Окрестіна заразився коронавірусом. Також після "спілкування" з силовиками у хлопця діагностували черепно-мозкову травму, забій грудної клітки, гематоми та опіки.

У чотиримісну камеру помістили майже чотири десятки осіб. Коли один із затриманих повідомив, що у нього коронавірус, силовики навіть не подумали його ізолювати. Про це Довженко розповів в інтерв'ю Tut.by.

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Затримали біля торгового центру

Довженка та його друзів затримали біля торгового центру. Коли побачили поліцейську машину, ніхто з компанії навіть уявити не міг, що варто остерігатися. Але раптом силовики підбігли до них і повалили хлопців на газон. Далі затриманих жорстоко побили. Коли Довженко відчув, що втрачає свідомість і попросив про допомогу, співробітник у майці з надписом ОМОН вдарив його по голові і перепитав: "допомогло?".

Пізніше у камері Довженко дізнався, що більшість затриманих схопили де завгодно, тільки не на мітингах. Люди взагалі не розуміли, що відбувається. Кожен у камері пережив тортури. В одного із затриманих були переламані пальці, але ніхто з медиків до нього так і не прийшов.

Один із затриманих повідомив, що у нього коронавірус

Коли один зі співкамерників Довженка повідомив поліцейським, що у нього COVID-19, ті лише пожартували, що затримані заразилися не тільки коронавірусом.

Ми до цього поставилися спокійно: на тлі того, що відбувається заразитися коронавірусом не здавалася такою вже трагедією, було не до того,

– розповів Довженко.

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Звільнили його вранці 14 серпня. За що затримували, Довженко досі не знає. Волонтери викликали швидку, і його відвезли в Мінську центральну районну лікарню. Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму легкого ступеня, забій грудної клітини, гематоми лопатки і обох колінних областей, подряпини на ногах і опік лівої кисті. Крім того, Довженко здав тест на COVID-19 – він показав позитивний результат.

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