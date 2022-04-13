Затриманий охоронець Медведчука розповів, як відбувалась його евакуація

Охоронець Віктора Медведчука, якого затримали разом з депутатом, розповів, як відбувалася втеча кума Путіна. Організацією втечі Медведчука займалася ФСБ Росії.

Під час свідчень охоронець сказав, що перебував на службі в Медведчука протягом 20 років. У його обов'язки входило охороняти дім Медведчука та самого кума Путіна.

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Втеча Медведчука мала відбутися через Придністров'я

Відповідно до свідчень, Медведчук переховувався у приватному будинку в Києві. При цьому, за "легендою", цей будинок нібито орендувала сім'я з Італії.

Охоронець розповів, що Медведчук спілкувався з дружиною. Згідно з їхніми розмовами, охоронець зробив висновок, що депутат чекає на допомогу ФСБ і готується втеча.

Свідчення охоронця Медведчука – відео



Медведчук особисто сказав охоронцю, що за ним приїдуть якість військові. Він переодягнувся у форму українських військових і покинув дім.

Втеча кума Путіна мала відбутися через Придністров'я, оскільки виїзд через кордон з Росією чи Білоруссю був неможливим.

Він заявив, що вивезення Медведчука готувала ФСБ під керівництвом Путіна.

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