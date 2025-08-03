Одеські пабліки поширили відео, на якому військові ТЦК затримують чоловіка. Громадянин чинить супротив.

За словами очевидців у соцмережах, військовозобов'язаного скрутили четверо людей, застосували газовий балончик, побили, одягли кайданки. У мережі розповідають, що чоловік кричав та кликав на допомогу, передає 24 Канал.

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Як пояснили інцидент в Одесі у ТЦК?

В Одеському обласному ТЦК розповіли, що інцидент трапився 2 серпня в селищі Зеленогірське на Одещині. Група оповіщення РТЦК та представники Нацполіції зупинили транспортний засіб з метою перевірки військово-облікових документів. Під час перевірки було встановлено, що громадянин перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. Ба більше, поліцейські за допомогою драгера виявили, що водій перебуває у стані алкогольного сп'яніння.

На вимогу правоохоронців пройти з ними для складання відповідних адміністративних матеріалів та здійснення подальших мобілізаційних процедур громадянин відреагував злісною непокорою та вчинив активний фізичний спротив. У відповідь на неправомірні дії, з метою припинення правопорушення, представники Національної поліції та РТЦК та СП були змушені застосувати заходи фізичного впливу,

– пояснили у військкоматі.

Момент затримання порушника на Одещині: дивіться відео

Відомо, що за фактом опору представникам правоохоронного органу відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також на водія складено адміністративний протокол за керування в стані сп'яніння.

До слова, у селі Бузьке Миколаївської області невідомі напали на військових ТЦК, завдавши тілесних ушкоджень і пошкодивши автомобіль.