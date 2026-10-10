Доцентка столичного університету знімала позиції ППО та викладала в мережу: її затримали

У столиці викрили жінку, яка знімала на відео позиції української протиповітряної оборони та масово публікувала ці кадри в інтернеті. Своїми діями вона розкрила розташування військових об'єктів і поставила під загрозу безпеку міста.

Про це повідомляє Служба безпеки.

Що відомо про затримання доцентки?

Порушницею виявилася доцентка одного з київських університетів. Жінка непомітно фіксувала військову техніку на камеру смартфона просто під час поїздки у звичайному маршрутному автобусі. Згодом вона завантажила цей ролик одразу на кілька своїх сторінок у фейсбуці, інстаграмі, тіктоку та ютубі.

Спеціальна експертиза вже підтвердила, що публічне поширення таких закритих даних завдало реальної шкоди державній безпеці. Наразі слідчі повідомили киянці про підозру за несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України.

Якщо провину доведуть у суді, їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Служба безпеки вкотре закликає громадян не знімати та не поширювати фото і відео про бойову роботу ППО, а також удари ворога по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України,

– зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спецслужби затримали іншого киянина, який також зливав позиції столичної протиповітряної оборони. Чоловік фіксував військову техніку через лобове скло свого автомобіля, а відео надсилав колишньому працівнику телеканалу Віктора Медведчука.