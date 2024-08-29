Російського бізнесмена Павла Дурова затримала поліція у паризькому аеропорту Ле Бурже одразу після його прибуття з Азербайджану. Причиною затримання могли стати дії його дівчини, яка опублікувала геолокацію та плани щодо їхнього приїзду до Франції.

Павла Дурова затримали одразу після його виходу із приватного літака. Його звинуватили в тому, що він не видаляв незаконний контент і не взаємодіяв з правоохоронними органами в ході розслідування щодо торгівлі наркотиками, дитячої порнографії та шахрайства.

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Кохана Дурова оприлюднила його місцезнаходження

За інформацією видання, на борту була росіянка Юлія Вавілова, яку називають обраницею Дурова. 24-річна дівчина з Росії проживає в Дубаї та супроводжувала його під час напруженого туру країнами, включаючи Казахстан, Киргизстан та Азербайджан.

Юлія розмістила всі геолокації в соціальні мережі, фактично повідомивши французьку владу про прибуття Дурова до Парижа. Правоохоронцям залишалося лише дочекатися його приземлення.

Це змусило прихильників теорії змови припустити, що Вавілова є агентом Моссаду, який виконує місію "медової пастки", щоб доставити його (Дурова – 24 Канал) в руки західних спецслужб,

– пише видання.

У результаті надання правоохоронним органам доступу до Telegram дозволить їм отримати інформацію, яка може бути вкрай важливою для відстеження злочинців – від терористів до дрібних грабіжників.