Співпрацював з росіянами: у ДБР розкрили деталі затримання ексначальника СБУ у Криму Кулінича

СБУ спільно зі співробітниками ДБР затримали ексначальника української спецслужби у Криму Олега Кулінича. Його звинувачують у державній зраді.

У Державному бюро розслідувань розкрили деталі затримання колаборанта. Зазначається, що екскерівник представництва СБУ нині тимчасово окупованого півострова співпрацював зі спецслужбами росії та передавав їм таємні дані.

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Деталі затримання зрадника Кулінича

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України успішно провели спільну спеціальну операцію, завдяки якій викрили й затримали державного зрадника, колишнього керівника СБУ у Криму Олега Кулінича. У ДБР зауважили, що до березня 2022 року зловмисник очолював одне з регіональних управлінь української спецслужби.

Затримання зрадника Кулінича / Фото Державне бюро розслідувань

У межах досудового розслідування кримінального провадження були встановлені факти співпраці Кулінича з представниками спецслужб росії. Згодом цю інформацію підтвердили також експертизи, проведені ДБР.

Зокрема, екскерівник регіонального управління СБУ передавав російським спецслужбам розвідувальні дані проти України. Зафіксовано передачу ним інформації, яка містить державну таємницю.

Крім того, задокументовано безпосередню участь Кулінича у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти нашої держави. Дії злочинного угруповання завдали шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

У ДБР також зауважили, що їм вдалося зібрати достатньо доказів, щоб повідомити Олегу Куліничу підозру у вчиненні державної зради та за статтею про пособництво у передачі або збиранні відомостей, які становлять державну таємницю, іноземній державі.

Коментар СБУ

До слова, у Службі безпеки України також повідомили про затримання Олега Кулінича. У спецслужбі зазначили, що наразі зраднику вже готується повідомлення про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу, а процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генпрокурора.

У СБУ наголосили, що протидія спецслужбам росії та їхнім спробам розширити агентурну мережу в українських органах державної влади є одним з основних напрямків роботи спецслужби. При цьому, на тлі інформації про колишню посаду Кулінича, зауважили, що в СБУ працюють тисячі чесних і професійних патріотів, безліч з них – захищають Україну зі зброєю у руках.

Фігурантами таких справ є і співробітники СБУ, що свідчить про тенденцію до самоочищення Служби. Викриваючи такі ситуації, а не приховуючи їх, ми впроваджуємо курс на побудову сучасної та дієвої спецслужби, що здатна протидіяти сильному ворогу, який завдає шкоду державній безпеці України. Ми продовжуємо курс на очищення Служби: зрадникам не місце в СБУ,

– підсумували у Службі безпеки України.

Контекст

Фігуранта кримінальної справи у державній зраді Олега Кулінича було звільнено з посади указом президента Володимира Зеленського від 2 березня 2022 року. Слідчі встановили, що у 2014 році ексочільник СБУ зрадив військові присязі і перейшов на бік ворога, коли росіяни окупували Крим. До слова, Олегу Куліничу нині загрожує позбавлення волі терміном до 15 років.

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