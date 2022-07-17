Доброволець шість днів виконував бойові завдання та, отримавши поранення, таємно був евакуйований назад на гвинтокрилі. Про це Коловрат ексклюзивно розповів сайту 24 каналу.

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Шлях в Україну

Коловрат приїхав в Україну восени 2014 року та став бійцем ще тоді батальйону "Азов". Разом з іншими захисниками брав участь у боях за Широкине, Павлопіль, Мар'їнку.

Чоловік розповів, що під час сутичок на Манежній площі в москві – люди ще були адекватні та могли хоч якось протистояти системі в росії. Однак, все це подавилося. Тому, коли в Україні у 2013 році почалася Революція гідності, активна та свідома молодь рф підтримувала її.

На думку Коловрата, Майдан – це те, що росія, грубо кажучи, втратила в себе. 24 вересня 2014 року, коли в Україні тривала війна, росіяни виходили на мітинги за мир. Але вони одразу підпадали під переслідування з боку фсб. Їх почали допитувати та відкривати проти них кримінальні справи.

Я вже думав, як приїхати в Україну, але в мене не було тут ні родичів, ні друзів. Потім я дізнався про "Азов", бачив багато відео про них. Познайомився з двома волонтерами в Україні й намагався дізнатися, чи можу я туди попасти, чи беруть туди іноземців. І мені сказали, що беруть,

– розповів він.

Ветеран полку "Азов", боєць ССО "Азов" Київ – Коловрат / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

До літа 2017 року Коловрат служив у полку "Азов". А після Широкинської операції, коли їх зняли з передової, звільнився та почав жити цивільним життям. 24 лютого він вкотре став на захист України і був добровольцем, який здійснив героїчний перший рейс в окупований Маріуполь, щоб допомогти захисникам "Азовсталі".

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Охочих звільняти Маріуполь було багато

"Барсик" зазначив, що навіть не задумувався, а одразу для себе вирішив, що має там бути. За словами чоловіка, охочих на деблокаду Маріуполя було дійсно дуже багато, бо там були їхні друзі.

Крім того, до того моменту склалася думка, що захисників Маріуполя нібито кинули, щоробилося можливе, щоб врятувати їх.

Зараз чоловік проходить реабілітацію після травми, яку отримав під час виконання бойового завдання і додає, "що якби була можливість ще раз туди полетіти, то зробив би це".

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

Українські бійці майже три місяці мужньо боронили Маріуполь. Російські загарбники взяли місто в оточення з перших днів березня. Сили окупантів переважали в рази.

Однак, 16 травня українське військове керівництво дало наказ представникам гарнізону Маріуполя зберегти власне життя та вийти з "Азовсталі", яку називали фортецею Маріуполя.

Зараз в полоні перебувають понад 2,5 тисячі українських військових, яких вдалося евакуювати з "Азовсталі". Всі вони стали "публічними полоненими", тож країні-агресорці невигідно застосовувати тортури проти наших захисників. Про це заявив Володимир Зеленський. Згодом всіх наших бійців мають обміняти.

Україна 29 червня змогла повернути на батьківщину 144 своїх воїнів. Він став одним з найбільших з початку повномасштабного російського вторгнення.