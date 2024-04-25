Путін ще думає: чому не наважується замінити Шойгу

23 квітня стало відомо, що в Росії затримали заступника так званого міністра оборони Тімура Іванова. Сам Шойгу начебто був поінформований про це.

Це і справді могло бути погоджено із ним, вважає політолог Аббас Галлямов. У розмові з 24 Каналом він пояснив, що Путін поки розмірковує, що з ним робити.

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Що чекає на Шойгу

Путін мав зняти з посади Шойгу ще у березні-квітні 2022 року, переконаний політолог. Але диктатор все ж продовжує переконувати росіян, мовляв, "все йде за планом". А відставка так званого міністра оборони розпочала б підозри, що таки не все за планом.

"По-друге, і це найважливіше, не факт, що прийде інший і воюватиме умовно "краще". Тобто чи варто міняти шило на мило? Шойгу зараз у такому положенні, що на нього можна повісити будь-який провал і відправити у відставку без покарання", – пояснив Галлямов.

Загалом, Путін хоч кожні пів року може змінювати міністрів. Але таким чином порушиться його "образ сили і контролю", який він роками складав.

"Якщо він істерично, як пізній Єльцин, почне змінювати міністрів, то його рейтинг впаде до нуля. Тому так, він може дозволити собі робити ось такі зачистки, але з упевненістю, що негативу не буде", – додав політолог.

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