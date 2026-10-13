В Австрії назвали причину арешту Михайла Ткача

Прокуратура Відня заявила, що затримання українського журналіста Михайла Ткача в Австрії не пов'язане з його професійною діяльністю. Причиною арешту стала його присутність на локації, де проводили спостереження підозрювані у шпигунстві.

Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на заяву австрійських правоохоронців.

Чому Ткача затримали у Відні?

За інформацією прокуратури, підставою для дій силовиків стали свідчення свідків. Очевидці повідомили про трьох чоловіків, які в один і той самий час здійснювали спостереження за однією об'єктивною локацією у місті.

На основі однакового характеру дій прокурори припустили, що ці особи є членами однієї групи, після чого було видано ордер на затримання. У результаті поліція заарештувала журналіста-розслідувача Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка, який перебував із ним в одному автомобілі.

Згодом обох українських медійників звільнили без висунення звинувачень.

На момент арештів не було відомо, що підозрюваними є український журналіст-розслідувач та оператор. Арешти жодним чином не пов’язані з професійною діяльністю двох чоловіків,

– наголосили у заяві установи.

Подробиці інциденту та передісторія

Австрійські правоохоронці також зазначили, що раніше у цій справі затримали ще двох українців за підозрою у шпигунстві, яких вважають ймовірними представниками військової розвідки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Відні затримали журналіста-розслідувача "Української правди" Михайла Ткача та його колегу Ярослава Бондаренка під час виконання редакційного завдання, пов’язаного з пошуком колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка. Відомо, що до визволення українських журналістів долучалося МЗС та консульство.

Ткач розповів, що під час затримання у Відні озброєні силовики в масках розбили вікна автомобіля, спрямували зброю на журналістів і силоміць витягли їх із машини. Попри пояснення Ткача, що він журналіст, один із правоохоронців притиснув його коліном до землі та наказав мовчати.

За словами медійника, перші 40 хвилин вони не розуміли, що їх затримує поліція, оскільки силовики не мали розпізнавальних знаків і не пояснювали своїх дій. У відділку Ткача помістили до окремої камери, а згодом допитали. Під час розбиття скла уламки поранили оператора Ярослава Бондаренка в обличчя.