Нас затримували як терористів, – Михайло Ткач особисто розповів про затримання у Відні

Керівник відділу розслідувань Української правди Михайло Ткач розповів деталі затримання у Відні озброєними силовиками у масках. Під час спецоперації австрійські правоохоронці розбили вікна авто та травмували оператора Ярослава Бондаренка.

Як розповів Михайло Ткач у відео "Української правди", інцидент стався орієнтовно за 3 – 5 кілометрів від центру Відня, коли їхній автомобіль зупинився на світлофорі між точками зйомки. До машини миттєво підбігли семеро озброєних людей у масках, які одразу розбили вікна та спрямували зброю на медійників.

Що Ткач розповів про затримання

Журналіст підняв руки й англійською мовою повідомив про свій професійний статус, однак силовики витягли його разом із колегою на проїжджу частину та зв'язали руки за спиною стрічкою.

Нападники діяли жорстко та категорично відмовлялися від будь-якої комунікації із затриманими.

Було, за моїми відчуттями, нас затримували як терористів, тобто з нами взагалі не розмовляли, просто був цей шоковий крик, всі вони кричали, направляли на нас зброю, і, власне, ніякої комунікації,

– розповів Михайло Ткач.

Коли він знову спробував пояснити, що здійснює журналістську діяльність, один із силовиків притиснув його коліном до землі.

Я повторював, продовжив повторювати, що я журналіст, натомість мені хтось із цих людей став коліном на шию і прокричав, щоб я мовчав. Далі потягнули мене, поряд була арка, затягнули в цю арку, поставили, знову ж таки, обличчям в стіну і сказали мовчати,

– зазначив журналіст.

Через відсутність розпізнавальних знаків та посвідчень перші 40 хвилин медійники вважали, що їх викрали невідомі. Зрозуміти причетність поліції вдалося лише після переведення до спецавтомобіля, який вирушив у напрямку відділку з увімкненими сиренами.

Що було у відділку

У поліцейській установі у журналіста вилучили особисті речі, наказали зняти взуття та помістили до одиночної камери без роз'яснення причин затримання.

За його словами, близько двох годин він чекав там без пояснень, хоча неодноразово запитував поліцейських про причини затримання.

У цей час його відвідав лікар, який поцікавився самопочуттям.

Згодом Ткача відвели до іншої кімнати, наказали повністю роздягнутися й забрали одяг. Після цього речі повернули, журналіста зважили та виміряли його зріст.

Після відмови підписувати документи німецькою мовою через незнання мови австрійський правоохоронець зреагував з обуренням, однак пізніше розпочався допит за участю слідчих.

Від моменту захоплення Михайло Ткач втратив контакт з оператором, зазначивши лише, що під час розбиття скла уламки влучили його колезі в обличчя.

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер згодом підтвердив, що українців затримали за підозрою у шпигунстві. Головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва повідомила, що керівника відділу розслідувань уже відпустили, тоді як оператор Ярослав Бондаренко зазнав поранення й залишався під вартою.

Відомо, що українська група перебувала в Австрії з редакційним завданням щодо розшуку колишнього генерального прокурора-втікача Руслана Кравченка. Посольство України в Австрії направляло офіційний запит австрійським органам для з'ясування обставин події.