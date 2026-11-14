Студентів хапають просто на вулицях: як Росія шукає людей для війни проти України

У Росії посилюють тиск на молодих чоловіків, яких намагаються залучити до армії. У центрі Москви силовики провели масштабний рейд і затримали понад 200 людей, серед яких були навіть неповнолітні. За словами затриманих, повнолітнім пропонували підписати контракти з Міноборони Росії, а у відділках вручали повістки до військкоматів.

Військовий експерт Сергій Розе пояснив 24 Каналу, навіщо Кремль вдається до таких методів і чи свідчить це про проблеми з набором особового складу.

У Москві затримали понад 200 молодих людей: що відбувалося

Масштабний рейд відбувся 7 листопада в районі Китай-міста у Москві. Російські силовики затримали понад 200 молодих людей, зокрема неповнолітніх. За словами затриманих, повнолітнім у поліцейських автозаках пропонували підписати контракт із Міноборони Росії.

У відділках деяким вручали повістки до військкоматів, зокрема студентам, які мали відстрочку. У російському МВС назвали такі дії профілактичними заходами. Однак обставини рейду викликали питання щодо того, чи не використовує влада силові структури для пошуку нових військових.

Військовий експерт вважає, що російська влада намагається скористатися будь-якою нагодою, щоб доставити чоловіків до військкоматів.

Для них це вже цілком звична практика,

– пояснив експерт.

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Росія шукає нових солдатів: чому Кремль посилює тиск

За словами Розе, російські військкомати можуть з'являтися навіть на масових заходах, концертах та інших подіях, де збирається молодь. Там представники військового відомства намагаються вручати повістки.

І там на строковиків уже чинять тиск: їх намагаються силоміць перевести на контрактну службу, а потім відправити на війну,

– наголосив Розе.

Такі дії можуть бути пов'язані з проблемами російської армії з поповненням особового складу.

До слова за даними української розвідки, у січні – липні 2026 року Росія втратила близько 240 тисяч військових, тоді як контракти підписали менш як 232 тисячі осіб. На цьому тлі Кремль розглядає можливість додаткової мобілізації на 600 тисяч людей.

Чи наважиться Путін на нову мобілізацію

Попри проблеми з набором військових, російська влада поки намагається уникати кроків, які можуть спричинити значне невдоволення населення. Розе вважає, що Кремль насамперед намагатиметься залучати людей прихованими методами.

Думаю, великих міст це не стосуватиметься. Там намагатимуться не допускати таких випадків, щоб не провокувати невдоволення. А в маленьких містах, будь ласка, адже там ніхто не вийде на вулицю протестувати,

– зазначив експерт.

Водночас він не виключає, що за подальшого погіршення ситуації з комплектуванням армії Путіну доведеться вдатися до масштабніших мобілізаційних заходів.

Чому росіяни мовчать, коли силовики затримують молодь

Окремо Розе звернув увагу на реакцію російського суспільства. Показовим є те, що затримання молодих людей не спричинили значного суспільного обурення.

Експерт порівняв ситуацію з подіями в Україні під час Революції Гідності, коли побиття студентів стало одним із поштовхів до масових протестів.

А тепер подивімося, що відбувається в Росії. Та нічого. Навпаки, люди приходять до мене в коментарі й пишуть: "Ну так, правильно, треба ж порядок наводити. Вони там п'ють, матюкаються. Звісно, їх треба терміново призивати до армії",

– розповів Розе.

Така реакція суспільства дозволяє російській владі продовжувати подібні практики. Рейди та спроби залучити молодих чоловіків до контрактної служби можуть повторюватися. Адже Росія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України та потребує постійного поповнення особового складу.