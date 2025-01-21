Чи можуть військовозобов'язаних утримувати в будівлі ТЦК: пояснення юристів

Чоловіки призовного віку часто заявлять про те, що їх примусово утримують у ТЦК. Адвокати пояснили, чи є такі дії законними.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на юридичну компанію INSEININ. Юристи зауважують, що наразі працівники ТЦК контролюють проходження комісії через масову неявку на медогляд, а також особливо проблемним є питання неявки за "бойовою" повісткою.

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Чи може ТЦК затримувати військовозобов'язаних

Адвокати зауважують, що військовозобов'язані повинні за викликом від ТЦК прибути на ВЛК. Якщо повістка ігнорується, то це вважається ухиленням від військового обліку. Такі дії передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність.

Через ігнорування повістки, кажуть юристи, поліція може здійснювати адмінрозшук та доставлення таких осіб до районного ТЦК.

Абсолютно законним може бути затримання лише у випадку порушення правил військового обліку в реєстрі військовозобов'язаних, відсутності військово-облікового документа, неявки за повісткою, ігнорування проходження ВЛК, а також, якщо військовозобов'язаний не перебуває на військовому обліку або знятий з нього.

Якщо особа не порушила нічого із цього переліку, отже, закон не передбачає її адміністративного затримання. А тому, адвокати наголошують, ТЦК не може примусово утримувати призовників.

Центри комплектування та соціальної підтримки не правоохоронними органами. Вони – підрозділ ЗСУ і мають повноваження лише вести військовий облік та проводити призов..

У випадку, якщо працівники ТЦК та СП фіксують незаконні дії військовозобов'язаних, вони мають право на притягнення таких порушників до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Але примусова мобілізація чи утримання в приміщенні ТЦК та СП не повинні застосовуватися як санкція,

– пояснюють юристи.

Вони додають, що військовозобов'язані, які були доставлені до ТЦК і відмовляються проходити ВЛК, можуть написати письмову відмову та вимагати негайно відпустити їх.

А у випадку примусового затримання вони можуть звернутися до поліції.

Водночас адвокати наголошують, що призовникам не варто розраховувати на звільнення з приміщення ТЦК та подальше ухилення від мобілізації, адже є лише два варіанти – або виконання військового обов'язку, або притягнення до кримінальної відповідальності.