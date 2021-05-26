Затримання Протасевича Білорусь узгодила з Москвою, – Піонтковський назвав причини

Екстрена посадка літака у Мінську та затримання журналіста Романа Протасевича точно було погоджене з Москвою. Є 3 причини так вважати.
Таку думку висловив російський політолог Андрій Піонтковський. Він запевнив, що Росія не лише знала про це, але й могла брати участь в операції.
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"Я впевнений, що остання акція була погоджена з Москвою", – запевнив Піонтковський.
За його словами, існує 3 причини, щоб так вважати:
- по-перше, повітряні сили – це спільна білорусько-російська система. І МіГ-29, який примушував літак до посадки, цілком міг бути російським;
- по-друге, на борту впевнено могли бути російські агенти – ті самі "Петрови і Боширови";
- по-третє, вся російська пропаганда називає операцію "блискучою акцією білоруських спецслужб".
Піонтковський про причетність Росії до затримання Протасевича: відео
Затримання Протасевича: коротко
- Ситуація трапилась 23 травня з літаком, який прямував з Афін до Вільнюса.
- Білоруські диспетчери повідомили, що його замінували, а тому екстрено посадили літак в аеропорту Мінська.
- Інформація виявилась фейковою. Одразу після посадки силовики затримали журналіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.
- Світова спільнота засудила режим Лукашенка та готує нові санкції щодо Білорусі.