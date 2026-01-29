"Чекають на депортацію": двох громадянок Росії затримали на військовій базі США в Каліфорнії

У США затримали двох громадянок Росії, які заїхали на територію військової бази Кемп-Пендлтон у штаті Каліфорнія. Затриманих передали до Імміграційної та митної служби США.

Про це пише пропагандистська інформагенція ТАСС з посиланням на російське посольство у Вашингтоні.

Що відомо про затримання?

За даними дипмісії, жінок звинувачують у несанкціонованому в'їзді на територію військового об'єкта. Наразі вони перебувають у місцевому депортаційному центрі та очікують повернення до Росії.

Про інцидент 26 січня також повідомив наближений до силових структур російський телеграм-канал Shot. За його інформацією, затримані – дві подруги з Самари, які подорожували автомобілем США. На територію бази вони нібито заїхали випадково, коли шукали найближчий McDonald's.

Росіяни, які проживають у США, скаржаться, що подібні випадки трапляються через особливості розташування бази, адже пропускний пункт розміщений далі від фактичного в'їзду на територію Кемп-Пендлтон.

Які ще проблеми мають росіяни у США?