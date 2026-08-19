Шукали легкий заробіток: у Чернівцях затримали іноземців, які підпалили підстанцію

Російські спецслужби продовжують шукати найманців у соцмережах для здійснення диверсій на критичних об'єктах України. Цього разу ворожі агенти спробували знеструмити один із обласних центрів на заході країни.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Що відомо про затримання ворожих агентів?

Контррозвідники затримали двох іноземців, які підпалили опорну електропідстанцію у Чернівцях. Викрити та затримати зловмисників вдалося за гарячими слідами упродовж доби після вчинення злочину.

За даними розслідування, фігурантами виявилися громадяни однієї з країн Близького Сходу. Чоловіки шукали легкого заробітку в соціальних мережах, де на них і вийшли представники російських спецслужб. За грошову винагороду іноземці погодилися знищити об'єкт, який живить частину критичної та соціальної інфраструктури обласного центру.

На початку серпня зловмисники прибули до Чернівців і провели розвідку території навколо підстанції, шукаючи місця для прихованого проникнення. Згодом агенти облили бензином трансформатори та прилеглу ділянку, влаштували пожежу й втекли з місця події.

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру у закінченому замаху на диверсію, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Наразі судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше українські спецслужби викрили жителя Кропивницького, який працював на російські спецслужби та збирав дані для нових ударів по енергетичній інфраструктурі міста. За завданням куратора він фотографував нафтобази, паливні склади, електростанції, позиції ППО та передавав ворогу їхні координати й наслідки попередніх атак. Під час обшуку в нього вилучили телефон із доказами співпраці з РФ. Чоловікові повідомили про підозру у держзраді в умовах воєнного стану, він перебуває під вартою і може отримати довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Крім того, СБУ затримала в Одесі агента російської воєнної розвідки, який збирав дані про українські військові об'єкти для підготовки ударів по місту. Він фотографував місця розташування військових, техніки, РЛС, ППО та маршрути мобільних вогневих груп, а також фіксував наслідки попередніх атак. Чоловіка затримали під час спроби сфотографувати закритий військовий об'єкт. Йому повідомили про підозру у держзраді в умовах воєнного стану, суд відправив його під варту без права застави. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.