Готував атаку на морські дрони "Sea Baby" та "Magura": СБУ затримала російського "крота"

СБУ зірвала спробу Росії завдати удару по українських підрозділах, що працюють із морськими дронами. У межах спецоперації затримано військовослужбовця бригади безекіпажних комплексів спецпризначення ВМС ЗСУ, який виявився агентом російських спецслужб.

Що відомо про російського "крота"?

За даними слідства, інформатор мав передати ворогу геолокації пунктів базування українських військових, координати зберігання безпілотних катерів та маршрути їхнього руху. Серед головних "цілей" Росії були морські дрони СБУ та ГУР МО з кодовими назвами "Sea Baby" та "Magura".

СБУ викрила інформатора завчасно, задокументувала його злочини та затримала під час підготовки передачі координат для ракетної атаки. Паралельно вжито заходів для безпеки локацій Сил оборони в зоні підвищеної ворожої активності.

За матеріалами справи, військовослужбовець потрапив під вплив російських спецслужб через знайомих, яким розповідав про деталі роботи. Одну з таких осіб ворог використав як "зв'язкову" для отримання закритих даних про українських оборонців. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із накопиченою секретною інформацією та листуванням зі "зв’язковою".

Наразі йому повідомлено про підозру. Розглядається також питання про можливу додаткову кваліфікацію злочинних дій. Інформатор перебуває під вартою, триває слідство для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

