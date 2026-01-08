Чергова ганьба Путіна: як затримання США російських танкерів вдарило по Кремлю
- США затримали в Північній Атлантиці російський танкер Marinera, відомий раніше як Bella 1.
- Політолог Олег Лісний вважає, що це затримання демонструє жорсткі правила США і є символічним ударом по Кремлю.
У Північній Атлантиці американські сили взяли під контроль танкер Marinera, який нещодавно отримав російський прапор і раніше був відомий як Bella 1. У медіа повідомляли, що росіяни намагалися прикрити судно юридичними маневрами та супроводом, але висадка берегової охорони США все одно відбулася.
Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний в ефірі 24 Каналу пояснив, чому ця історія стала чутливим ударом для Кремля. Він вважає, що США таким кроком показують жорсткі правила у власній півкулі й перевіряють, як далеко Росія готова зайти, коли йдеться про символічний вплив на відстані.
Затримання російського танкера стало ударом по Кремлю
Лісний пояснив, що історія з танкером, який перереєстрували під російський прапор, стала показовою. За його словами, росіяни спершу намагалися прикрити судно юридичними трюками та демонстративними символами, а потім підсилювали це силовими жестами.
Нагадаємо: 7 січня США розпочали операцію із захоплення танкера Marinera, який, імовірно, пов'язаний із Венесуелою, після більш як двотижневого переслідування в Атлантиці. Судно, яке раніше було відоме як Bella 1, офіційно зареєстрували в Росії під назвою Marinera, а до цього воно змінювало реєстрації в кількох країнах. Танкер належить турецькій компанії й його відносять до "тіньового флоту" для перевезення підсанкційної нафти.
Але американці все одно взяли танкер під контроль, і це зламало картинку, яку Кремль намагався нав'язати.
З ними грати ніхто не буде. Росіяни були змушені теж відступити. Це для них дуже ганебний момент,
– сказав Лісний.
Він додав, що російська пропаганда кілька днів глузувала з Америки й переконувала, ніби сам російський прапор "відганяє" США. Після інциденту тон різко змінився, і це, на його думку, показує, наскільки болісно сприйняли ситуацію в Москві.
Не сталося так, як їм хотілося. Це дуже гарний інформаційний привід показати, що Росія стає нікчемнішою, чим далі від своїх кордонів,
– зазначив політолог.
Він наголосив, що така історія має для Путіна накопичувальний ефект, бо накладається на інші провали Росії в регіоні.
Вашингтон показав межу для Кремля у Західній півкулі
Лісний пояснив, що ситуація з танкером виглядала як демонстрація правил, які США готові жорстко відстоювати у своєму регіоні. На його думку, росіяни розраховували, що формальний російський статус судна і супровід змусять американців відступити, але цього не сталося.
Це не операція берегової охорони. Це повноцінна військова операція,
– сказав Лісний.
Він додав, що бачив у закордонних публікаціях версії про можливий "особливий" вантаж на борту. Політолог підкреслив, що підтверджень цьому не має, але саме це могло пояснювати, чому Росія так нервово намагалася прикрити танкер і чому США діяли показово жорстко.
Я не маю підтвердження, але зустрічав у пресі, що це був не просто танкер. Там могло бути щось важливе для Росії,
– зазначив Лісний.
Водночас він припустив, що Кремль у цьому регіоні намагався зіграти на символах і відчутті безкарності, але отримав відповідь, яка зруйнувала цю логіку. Саме тому історія з танкером, за його словами, стала для Москви болючою і показала, що далеко від кордонів Росія має значно менше реальних важелів, ніж намагається демонструвати.
Що відомо про захоплення російського танкера?
- 7 січня американський десант і Берегова охорона провели операцію із захоплення танкера Marinera, який пов'язують із Венесуелою. Судно понад два тижні переслідували в Атлантичному океані, а посадка на борт, за даними журналіста Fox News, відбулася в районі між Ісландією та Британськими островами. Американські чиновники припускали, що операція може посилити напруженість між США та Росією.
- Танкер раніше мав назву Bella 1, а наприкінці грудня перейшов на російську реєстрацію та змінив назву на Marinera. До цього він був зареєстрований у Панамі, Палау, Ліберії та на Маршаллових островах. Судно належить турецькій компанії й входить до так званого тіньового флоту, який перевозить підсанкційну нафту з Росії, Ірану та Венесуели.
- Джей Ді Венс назвав Marinera (Bella) I "фейковим російським танкером" і заявив, що судно нібито прикидалося російським, аби уникнути дій США. За його словами, корабель намагався видати себе за російський, щоб обійти санкції, водночас він наголосив, що на борту не було нафти.