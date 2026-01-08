Чергова ганьба Путіна: як затримання США російських танкерів вдарило по Кремлю

У Північній Атлантиці американські сили взяли під контроль танкер Marinera, який нещодавно отримав російський прапор і раніше був відомий як Bella 1. У медіа повідомляли, що росіяни намагалися прикрити судно юридичними маневрами та супроводом, але висадка берегової охорони США все одно відбулася.

Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний в ефірі 24 Каналу пояснив, чому ця історія стала чутливим ударом для Кремля. Він вважає, що США таким кроком показують жорсткі правила у власній півкулі й перевіряють, як далеко Росія готова зайти, коли йдеться про символічний вплив на відстані.

Затримання російського танкера стало ударом по Кремлю

Лісний пояснив, що історія з танкером, який перереєстрували під російський прапор, стала показовою. За його словами, росіяни спершу намагалися прикрити судно юридичними трюками та демонстративними символами, а потім підсилювали це силовими жестами.

Нагадаємо: 7 січня США розпочали операцію із захоплення танкера Marinera, який, імовірно, пов'язаний із Венесуелою, після більш як двотижневого переслідування в Атлантиці. Судно, яке раніше було відоме як Bella 1, офіційно зареєстрували в Росії під назвою Marinera, а до цього воно змінювало реєстрації в кількох країнах. Танкер належить турецькій компанії й його відносять до "тіньового флоту" для перевезення підсанкційної нафти.

Але американці все одно взяли танкер під контроль, і це зламало картинку, яку Кремль намагався нав'язати.

З ними грати ніхто не буде. Росіяни були змушені теж відступити. Це для них дуже ганебний момент,

– сказав Лісний.

Він додав, що російська пропаганда кілька днів глузувала з Америки й переконувала, ніби сам російський прапор "відганяє" США. Після інциденту тон різко змінився, і це, на його думку, показує, наскільки болісно сприйняли ситуацію в Москві.

Не сталося так, як їм хотілося. Це дуже гарний інформаційний привід показати, що Росія стає нікчемнішою, чим далі від своїх кордонів,

– зазначив політолог.

Він наголосив, що така історія має для Путіна накопичувальний ефект, бо накладається на інші провали Росії в регіоні.

Вашингтон показав межу для Кремля у Західній півкулі

Лісний пояснив, що ситуація з танкером виглядала як демонстрація правил, які США готові жорстко відстоювати у своєму регіоні. На його думку, росіяни розраховували, що формальний російський статус судна і супровід змусять американців відступити, але цього не сталося.

Це не операція берегової охорони. Це повноцінна військова операція,

– сказав Лісний.

Він додав, що бачив у закордонних публікаціях версії про можливий "особливий" вантаж на борту. Політолог підкреслив, що підтверджень цьому не має, але саме це могло пояснювати, чому Росія так нервово намагалася прикрити танкер і чому США діяли показово жорстко.

Я не маю підтвердження, але зустрічав у пресі, що це був не просто танкер. Там могло бути щось важливе для Росії,

– зазначив Лісний.

Водночас він припустив, що Кремль у цьому регіоні намагався зіграти на символах і відчутті безкарності, але отримав відповідь, яка зруйнувала цю логіку. Саме тому історія з танкером, за його словами, стала для Москви болючою і показала, що далеко від кордонів Росія має значно менше реальних важелів, ніж намагається демонструвати.

