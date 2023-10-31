Змусили лягти на землю: у Португалії затримали російськомовного туриста через мовну помилку

У Лісабоні російськомовний турист хотів випити соку у ресторані. Однак замість напою 36-річний чоловік отримав кайданки.

У столиці Португалії в районі Кайш-ду-Содре 27 жовтня вдень затримали російськомовного туриста. Ним виявився виходець Азербайджану.

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Подробиці інциденту у Лісабоні

Чоловік хотів замовити напій в одному з місцевих ресторанів. За допомогою смартфона він перекладав своє замовлення з російської на португальську та припустився помилки. Замість слова "гранат" клієнт використав слово "граната" та показав речення офіціанту. Той сприйняв його звернення за погрозу та викликав правоохоронців.

На місце швидко приїхав антитерористичний підрозділ. Озброєні поліцейські змусили цього туриста лягти на землю обличчям донизу. Після цього до нього підбігли 5 правоохоронців, наділи на нього кайданки та забрали до поліцейської дільниці. Там цього чоловіка допитали, а в його готельному номері провели обшуки. Коли з'ясувалося, що ніякої зброї в нього немає, чоловіка відпустили.

Після нападів ісламських екстремістів Франції та Бельгії, що були скоєні на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, влада Португалії підвищила рівень терористичної загрози з помірного до значного.



Затримання російськомовного туриста у Лісабоні / Фото The Telegraph

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