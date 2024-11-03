У мережі пишуть про смерть затриманого ТЦК у Сарнах: у поліції відповіли

Днями у мережі ширилася інформація про нібито смерть чоловіка після затримання ТЦК у Сарнах, Рівненської області. Однак вона не відповідає дійсності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

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Чи справді чоловік у Сарнах помер

Так, Олексій Білошицькиий спростував повідомлення про смерть у Сарнах. Він зауважив, що чоловік, якого затримували, живий і спілкувався з представниками правоохоронних органів.

У Патрульній поліції Рівненщини роз'яснювали, що під час пішого патрулювання отримали повідомлення про конфлікт. Під час перевірки документів з’ясувалося, що один з учасників конфлікту перебуває в розшуку.

Коли йому запропонували проїхати до Сарненського РТЦК для уточнення даних, він почав поводитися агресивно та намагався залишити місце події. На неодноразові попередження не реагував, тож патрульні вирішили його затримати для складання відповідних адмінматеріалів,

– вказали правоохоронці.

Після цього чоловік поскаржився на погане самопочуття, йому викликали швидку. Як повідомив лікар, дорогою той почав гримати у двері та вимагати його відпустили, тому що він добре себе почуває. Чоловік написав відмову від госпіталізації та побіг у невідомому напрямку.