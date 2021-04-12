Тримають у поганих умовах, – адвокати про затриманих у Дубаї українок

Затриманим у Дубаї українкам не дають можливості поговорити з рідними. Ба більше, їх нібито утримують у закритому приміщенні, де навіть немає вікон.

Про це заявила одна із затриманих українок. Її слова передає юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси затриманої українки.

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Юристи українки зазначили, що 11 квітня затриманій дозволили поговорити з батьками.

Хоча розмова тривала не більше 2 хвилин, дівчина повідомила, що її та інших учасниць зйомки з моменту арешту тримають у поганих умовах, у закритому приміщенні, де навіть немає вікон,

– мовиться у повідомленні.

В юридичній компанії зазначили, що це була перша розмова українки з рідними з моменту затримання. Водночас інші дівчата так і не отримали можливості поспілкуватися з близькими та рідними.

Коли затриманих депортують до України

Минулого тижня адвокати отримали інформацію про те, що затриманих українок збираються депортувати в Україну 12 квітня. За попередніми даними, о 23:25 їх повинні доправити рейсом компанії SkyUp. Наразі нібито триває підготовка до депортації.

Зараз пріоритетним напрямком роботи адвокатів є якнайшвидше повернення клієнтки додому. Після цього будемо працювати в напрямку притягнення до відповідальності організатора заходу та відшкодування завданої Клієнтці шкоди,

– заявив керівник Кримінальної практики Олексій Носов.

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