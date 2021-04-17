Скрутили в ресторані й забрали телефон: ФСБ показала відео затримання українського консула

Федеральна служба безпеки Росії опублікувала відео затримання українського консула в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка. Воно відбулося 16 квітня в одному із ресторанів.

За інформацією Росії, українця затримали під час зустрічі з громадянином Росії. Консул нібито отримував інформацію закритого характеру.

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Відео затримання консула Сосонюка

На відео помітно, як у ресторан до столика, за яким сидить український консул, ввірвалися співробітники ФСБ. Далі вони затримали дипломата, прихопивши і його телефон.

Ви затримані за вчинення протиправних дій,

– заявили представники ФСБ.

Наступний кадр – Сосонюк вже у приміщенні російських правоохоронців. Там про його нібито "злочини" розповіли свідки.

Він приїжджав на ярмарок, де я працюю продавцем телефонів і планшетів. Шукав бази даних про громадян Росії. Його цікавили прописки, реєстраційні номери машин, бази ФСБ і кримінальних справ,

– сказав один із них.

Усе це, за даними Росії, начебто відбувалося в період з 17 по 19 березня.

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