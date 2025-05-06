В окупованому Криму працівники ФСБ у невідомому напрямку вивезли українця

У ніч з 6 на 7 травня в окупованому Севастополі люди, які представились працівниками ФСБ, затримали та вивезли в невідомому напрямку українця Сергія Гріщенкова. Його родичі нічого не знають про долю та місцеперебування чоловіка.

Про це в четвер, 29 травня, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає 24 Канал. До омбудсмана звернулася донька громадянина України.

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Що відомо про викрадення

За словами Лубінця, це непоодинокі випадки на території тимчасово окупованого півострова, коли людей фактично викрадають невідомі люди, представляючись працівниками ФСБ.

Окрім того, дії проти Гріщенкова порушують:

пункт 2 статтю 9, пункт 4 статтю 9, пункт 2 статтю 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права;

пункт 2 статтю 5, пункт 3 статтю 5 Європейської конвенції з прав людини.

Ці документи гарантують право громадянина, його родичів та представників на отримання інформації щодо підстав для обмеження свободи, процесуального статусу та місцеперебування затриманого.

Омбудсман звернувся до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової для встановлення об’єктивної інформації про Гріщенкова Сергія.

Цей випадок з українцем у черговий раз свідчить про неспроможність окупаційної адміністрації забезпечити реалізацію міжнародних громадянських і політичних прав для жителів ТОТ Криму. Цинізм та порушення прав людини стали буденністю для тисяч громадян України!

– зазначив Лубінець.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з полону понад 5 000 своїх громадян. Та якщо в полоні у Москви часто перебувають цивільні українці, то ворог дбає про те, щоб повернути своїх спецслужбістів.