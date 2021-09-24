Затримання вбивці голови сільради Сімеїза: замовником може бути речник Путіна Пєсков

Політик Борис Бабін заявив, що до вбивства мера Сімеїза Кирила Костенка може бути причетним речник президента Росії Дмитро Пєсков. У Львові 23 вересня затримали підозрюваного у вбивстві Костенка.

Колишній постійний представник президента України у Криму Борис Бабін розповів, що у Сімеїзі тривав корупційно-майновий конфлікт. Його учасниками були Анатолій Могильов та "клан" Василя Джарти, а також –декілька дрібніших угрупуваннь.

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Але кінцевим фактичним бенефіціаром вбивства Костенка став Дмитро Пєсков, нинішній прессекретар Путіна (Володимира Путіна – 24 канал),

– наголосив Бабін.

Вбивство мера Сімеїза: головне

Мера Сімеїза Кирила Костенка розстріляли у машині ще у 2013 році. Мотивом злочину називали професійну діяльність політика.

Вбивці вдалося втекти з місця події.

Підозрюваного у злочині затримали у вересні 2021 року у Львові. Також у чоловіка виявили зброю та набої, а також підроблені документи та "чорнові" записи.

Суд обиратиме йому запобіжний захід.

За даними Асоціації реінтеграції Криму, реальними власниками всіх "націоналізованих" санаторіїв Сімеїзу є Дмитро Пєсков та його дружина Тетяна Навка

Допис Бабіна:

Цікаве зі Львова.

Як повідомляє Нацполіція, вчора нею затримано ймовірного кілера, який, за версією правоохоронців, "виконав" за рік до початку окупації Криму селищного голову Сімеїзу Кирила Костенка.

На той момент Кримом "рулив" регіонал Могильов та залишки макіївського клану Василя "Біти" Джарти.

Корупційно-майновий конфлікт у Симеїзі тривав між ними та щонайменш декількома дрібнішими угрупуваннями ("комуністичні" етнічні бандити клану Грача та діячі Миколи Багрова), із активним залученням бандитів групи "Сейлем" нинішнього "глави Криму" Аксьонова.

Але кінцевим фактичним бенефіціаром вбивства Костенка став... Дмитро Пєсков, нинішній прессекретар Путіна, якому колаборантами на вказівку керманича Пєскова наразі віддано Сімеїз під феодальні приватні володіння.

Звісно замовників наразі знайти складно.

Але хто зна що та про кого саме ми почуємо на судових засіданнях у цій справі... Може наразі Гоблін потрапить у розшук за загальнокримінальний кейс, цілком не виключаю.

Сімеїзька справа у першому коментарі.