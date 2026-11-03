Купила авто та вела розвідку: жінку з нібито "швидкої" у Борщагівці затримано, – Буданов

Правоохоронці затримали жінку, яка приїхала першою до будинку у Петропавлівській Борщагівці на автомобілі швидкої допомоги 2 листопада. Вона придбала спецтранспорт і разом із водієм проводила розвідку за три доби до події.

Про це у коментарі ТСН повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

Можливі мотиви затриманої

За словами Буданова, фігурантка, що на відео була у формі медперсоналу, листуватися з низкою Telegram-каналів. Саме ці ресурси згодом масово поширювали повідомлення про сутички та події біля будівлі.

Наразі невідомі мотиви дій жінки. Серед основних версій очільник ОП назвав: особисті мотиви, антидержавницькі наміри, бажання підняти рейтинг або заробити грошей.

Буданов додав, що люди, котрим була потрібна допомога медиків, перебувають у лікарні, а більшість присутніх у будинку її не потребувала.

Раніше Буданов зазначав, що інцидент у Петропавлівській Борщагівці відбувся під стороннім впливом. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо подій, припускаючи перевищення військовою службовою особою влади.