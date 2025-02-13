Торгівля зброєю на чорному ринку: СБУ та Нацполіція затримали 17 осіб

СБУ та Національна поліція затримали 17 осіб, які намагалися продати криміналітету "трофейну" зброю, знайдену на місцях боїв. Серед вилученого – російські автомати, вибухівка, вогнемети та протитанкові міни.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Службу Безпеки України. Військова контррозвідка СБУ та Національна поліція України продовжують боротьбу з незаконним обігом зброї та боєприпасів, запобігши низці спроб їхнього продажу у різних регіонах країни.

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Протидія незаконному обігу зброї

У результаті комплексних заходів було затримано 17 осіб, які намагалися збувати криміналітету "трофейну" зброю, здобуту на місцях колишніх боїв.

Серед вилучених засобів ураження – російські автомати АК-12, бойові гранати, протитанкові міни, вибухівка та вогнемети.

Запоріжжя

Затримано рецидивіста, який після відбування покарання намагався підпільно продати понад 11 кілограмів тротилу та вогнемет "Джміль". Він планував передати зброю злочинним угрупованням, що діяли в регіоні.

Буковина

Нейтралізовано злочинне угруповання, яке займалося переправленням зброї з колишніх фронтових територій. Учасники угруповання шукали клієнтів для подальшого збуту, зокрема два контрактники, які нелегально переправляли зброю до західного регіону.

Волинь

"На гарячому" затримано 35-річного місцевого жителя, який намагався продати автомат Калашникова. Зловмисник прикривав свою діяльність волонтерською роботою, щоб безперешкодно перевозити зброю з прифронтових територій.

Чернігівщина

Підозру отримав контрактник місцевої військової частини, який зберігав "трофейну" зброю в стіні власного будинку для подальшого продажу.

Хмельниччина, Львівщина та Івано-Франківщина

Затримано ще чотирьох місцевих ділків, які торгували бойовими гранатами, протитанковими мінами та набоями до стрілецької зброї.

Київщина

Затримано ще одного військового контрактника, який шукав покупців для великокаліберного кулемета та ручного гранатомета.

Харківщина

СБУ викрила та затримала ще сімох підпільних торгівців зброєю, у яких вилучено арсенал російських автоматів та бойових гранат.

Торгівля "трофейною" зброєю / Фото: СБУ

Всі затримані ділки наразі обвинувачуються за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Слідчі та правоохоронці повідомили про підозру кожному з фігурантів справи, яким загрожує до 7 років позбавлення волі.

