Укрзалізниця повідомила про затримку потягів внаслідок знеструмлення

Вранці 29 грудня росіяни влаштували нову масовану атаку по території України. Через точкове знеструмлення інфраструктури затримаються деякі поїзди.

Про це повідомили в Укрзалізниці. Зазначають, що на понад 30 хвилин можуть спізнитися 5 потягів з-поміж 77, що зараз у дорозі.

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Які саме потяги будуть їхати не за графіком

Київська кільцева електричка прибуде за розкладом, кажуть працівники залізниці. Натомість ці 5 поїздів запізняться:

№7/8 Одеса-Головна — Харків +2:37

№1/2 Харків — Івано-Франківськ +1:07

№129/130 Кременчук — Ворохта +0:39

№149/150 Полтава-Південна — Чернівці +0:39

№65/66 Умань — Харків +0:37

Крім того, поїзд 38 Запоріжжя-Київ прибув на 20 хвилин пізніше графіку – затримався на Славгород-Синельниково. Там посеред колії лежали уламки збитого ЗСУ "Шахеда".

Наголошуємо, що сили ППО ЗСУ – єдині, кому офіційно дозволяється смітити на коліях Укрзалізниці,

– пожартували у пресслужбі.

Пасажири, що спізнилися на потяг через тривогу, можуть поїхати іншим рейсом

Працівники Укрзалізниці заспокоїли людей, які бояться спізнитися на потяг. Вони повідомили, що у разі спізнення через тривогу на свій поїзд, пасажири можуть з тим же квитком упродовж доби доїхати куди треба будь-яким іншим рейсом того ж напрямку.

Крім того, на вокзалах працюють "Фортеці незламності". Усі вони мають резервне живлення та прихищають людей. Зверніть увагу, що посадка і висадка проходить через підземні переходи, де це можливо.