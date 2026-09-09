В Україні масово затримуються потяги: один із рейсів запізнюється майже на 12 годин

В Україні 9 вересня значна кількість пасажирських поїздів курсує із запізненнями. Станом на 11:23 найбільше від графіка відстає поїзд №109/110 Миколаїв – Львів – його затримка становить 11 годин 59 хвилин.

Про це йдеться на сайті Укрзалізниці.

Які потяги затримуються?

Загалом у переліку сервісу Укрзалізниці – понад 40 рейсів із різним часом затримки.

№121/122 Київ-Пасажирський – Миколаїв – 5 годин 30 хвилин;

№31/32 Запоріжжя-1 – Пшемисль Головний – 4 години 52 хвилини;

№3/4 Дніпро-Головний – Ужгород – 4 години 52 хвилини;

№43/44 Дніпро-Головний – Івано-Франківськ – 3 години 20 хвилин;

№7/8 Одеса-Головна – Харків-Пасажирський – 3 години 18 хвилин;

№253/254 Кривий Ріг-Головний – Одеса-Головна – 3 години;

№53/54 Дніпро-Головний – Одеса-Головна – 3 години;

№121/122 Миколаїв – Київ-Пасажирський – 3 години;

№15/16 Харків-Пасажирський – Чернівці – 2 години 56 хвилин;

№143/144 Суми – Рахів – 2 години 45 хвилин;

№259/260 Черкаси – Чоп – 2 години 24 хвилини;

№285/286 Львів – Дніпро-Головний – 2 години 21 хвилина;

№41/42 Трускавець – Дніпро-Головний – 2 години 21 хвилина;

№39/40 Запоріжжя-1 – Солотвино-1 – 2 години 2 хвилини;

№3/4 Ужгород – Дніпро-Головний – 1 година 55 хвилин;

№7/8 Харків-Пасажирський – Одеса-Головна – 1 година 55 хвилин;

№31/32 Пшемисль Головний – Запоріжжя-1 – 1 година 55 хвилин;

№257/258 Черкаси – Ясіня – 1 година 53 хвилини;

№129/130 Полтава-Південна – Мукачево – 1 година 51 хвилина;

№131/132 Кременчук-Пасажирський – Мукачево – 1 година 51 хвилина;

№67/68 Київ-Пасажирський – Варшава Західна – 1 година 48 хвилин;

№79/80 Дніпро-Головний – Львів – 1 година 48 хвилин;

№93/94 Харків-Пасажирський – Хелм – 1 година 30 хвилин;

№705/706 Пшемисль Головний – Київ-Пасажирський – 1 година 21 хвилина;

№43/44 Івано-Франківськ – Дніпро-Головний – 1 година 18 хвилин;

№69/70 Кременчук-Пасажирський – Пшемисль Головний – 1 година 15 хвилин;

№35/70 Одеса-Головна – Пшемисль Головний – 1 година 15 хвилин;

№67/68 Варшава Західна – Київ-Пасажирський – 1 година 10 хвилин;

№19/20 Хелм – Київ-Пасажирський – 1 година 10 хвилин;

№715/716 Пшемисль Головний – Київ-Пасажирський – 1 година 1 хвилина;

№1/2 Рахів – Харків-Пасажирський – 1 година;

№113/114 Харків-Пасажирський – Ужгород – 56 хвилин;

№243/244 Чернівці – Черкаси – 55 хвилин;

№61/62 Івано-Франківськ – Дніпро-Головний – 50 хвилин;

№261/262 Чернівці – Дніпро-Головний – 50 хвилин;

№725/726 Харків-Пасажирський – Київ-Пасажирський – 48 хвилин;

№87/88 Ковель-Пасажирський – Дніпро-Головний – 47 хвилин;

№293/294 Кривий Ріг-Головний – Рахів – 44 хвилини;

№81/82 Київ-Пасажирський – Ужгород – 44 хвилини;

№93/94 Хелм – Харків-Пасажирський – 38 хвилин;

№13/14 Київ-Пасажирський – Солотвино-1 – 34 хвилини;

№103/104 Львів – Берестин – 18 хвилин.

У сервісі Укрзалізниці зазначають, що затримка розраховується автоматично, тому її тривалість може змінюватися. Під час повітряних тривог, евакуацій та об'їздів запізнення може збільшуватися, а якщо поїзд надалі рухатиметься швидше – скорочуватися.

Пасажирам радять стежити за актуальним статусом свого рейсу перед поїздкою та безпосередньо під час руху, адже ситуація на залізниці може оперативно змінюватися.

Нагадаємо, 9 вересня ворог атакував залізничну станцію на Харківщині, внаслідок чого було пошкоджено потяг сполученням Харків – Ізюм. Ворожий безпілотник типу "Шахед" влучив у задню частину поїзда близько 10:00. Після удару на місці виникла пожежа.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали 6 людей. На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги, потерпілим надають необхідну допомогу. Інцидент стався на залізничній станції поблизу села Іскра.

Наразі інформація про наслідки ворожого удару та стан постраждалих уточнюється.