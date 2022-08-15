Укрзалізниця повідомила про затримки деяких поїздів: чому та за якими напрямками

Укрзалізниця попередила про затримку у русі понад 7 поїздів 15 серпня. Деякі з них затримуються на понад 2 години.

Поїзди затримуються через погану погоду та знеструмлення залізниці. Укрзалізниця вже перепросила у клієнтів за незручності.

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Просимо вибачення у пасажирів та робимо все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіка,

– наголосили у компанії.

Які поїзди затримуються 15 серпня

Поїзд №2 сполученням Івано-Франківськ – Харків затримується на 1 годину 50 хвилин;

затримується на 1 годину 50 хвилин; поїзд №259 Івано-Франківськ – Суми затримується на 1 годину 30 хвилин;

затримується на 1 годину 30 хвилин; поїзд №732 Київ – Запоріжжя запізнюється на 2 години 11 хвилин;

запізнюється на 2 години 11 хвилин; поїзд №715 Київ – Перемишль – на 35 хвилин;

– на 35 хвилин; поїзд №701 Київ – Вінниця – на 1 годину 33 хвилин;

– на 1 годину 33 хвилин; поїзд №722 Київ – Харків – на 47 хвилин;

– на 47 хвилин; поїзд №36 Одеса – Перемишль – на 1 годину 9 хвилин.

Також є затримки у русі приміських поїздів фастівського напрямку. Водночас на графік руху кільцевої електрички ситуація не впливає.

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Нагадаємо, що наприкінці червня поїзди з Запоріжжя до Перемишля та Львова затримувалися через ракетні обстріли Дніпра. Тоді російські окупанти пошкодили залізницю, через що й виникла затримка у русі потягів. З Дніпра 2 пасажирські поїзди вирушили на понад 2 години пізніше графіку.