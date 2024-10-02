До 2051 року українців буде лише 25 мільйонів: Уряд затвердив Стратегію демографічного розвитку

Інститут демографії та проблем якості життя НАН дав прогноз, що до 2051 року населення України значно скоротиться. Щоб мінімізувати наслідки такої кризи, Уряд вирішив затвердити Стратегію демографічного розвитку країни на період до 2040 року.

Серед головних причин зниження населення – війна та міграція. Про це йдеться у розпорядженні на сайті Кабміну.

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До 2051 року українців буде лише 25 мільйонів

Окрім війни та міграції, причинами скорочення населення називають низьку народжуваність, високий рівень передчасної смертності, розбалансування ринку праці тощо.

З урахуванням ... викликів і загроз, дія яких продовжуватиметься і після завершення бойових дій або припинення чи скасування воєнного стану в Україні, чисельність населення України, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2041 року може скоротитися до 28,9 мільйона осіб, а до 2051 року – до 25,2 мільйона осіб,

– йдеться у тексті Стратегії.

За даними Всеукраїнського перепису населення 5 грудня 2001 року кількість українців становила 48,5 мільйона осіб. А у липні 2024 року населення України оцінювали в 35,8 мільйона осіб, з них 31,1 мільйона осіб проживали "на територіях, на яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі".

"Україна потребує системного стратегічного рішення, яке дасть змогу мінімізувати демографічні ризики та пом'якшити загрози, забезпечити збалансоване довгострокове відтворення населення, необхідний обсяг людського капіталу і чисельність робочої сили для умов воєнного стану та повоєнного відновлення економіки і формування демографічної стійкості", – зазначають у документі.

Про що йдеться у Стратегії

Стратегією хочуть сформувати середовище, "сприятливе для народження та виховання дітей, із забезпеченням економічної самодостатності сімей". Зокрема, йдеться про безпеку, розбудову критичної і соціальної інфраструктури, доступність житла, якісної охорони здоров’я, робочих місць тощо. Також автори Стратегії наголосили на необхідності повернення в Україну осіб, які нині проживають в інших країнах.

Пріоритетами для забезпечення демографічного розвитку є підтримка сімей, збереження репродуктивного здоров'я, покращення умов праці та підвищення доступності медичних і соціальних послуг. Особлива увага приділяється мінімізації відтоку українців за кордон, підтримці внутрішньо переміщених осіб та створенню стимулів для повернення мігрантів,

– йдеться у документі.

Там наголосили на важливості політики розбудови прикордонних територій, які межують з Росією та Білоруссю. А також навели переваги, які можна використати для подолання негативних демографічних тенденцій та повернення українських мігрантів із-за кордону.

"Серед таких переваг є зручні та часто унікальні цифрові державні сервіси, доступна медицина, значно більша свобода у виробленні та прийнятті рішень, ніж у багатьох інших країнах, відносно доступна вартість життя, багатий культурний спадок, порівняно теплий, але при цьому не засушливий, клімат; великі простори та доступні для культивування земельні площі, особливо в сільській місцевості", – зауважують у Стратегії.