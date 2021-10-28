Завдала збитків на понад 5 мільйонів: ДБР повідомила про підозру чиновниці податкової

На Донеччині слідчі ДБР вручили підозру керівниці одного з відділів податкової. Її підозрюють у службовій недбалості, через яку держава зазнала збитків 5,5 мільйона гривень.

Підозрювану відсторонять від посади, яку вона займала та оберуть їй запобіжний захід, за статтею про недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки, їй загрожує до 5 років ув'язнення.

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Забула внести дані

За даними слідства у 2018 році металургійна компанія через суд домоглася від податкової інспекції повернення ПДВ. Однак чиновниця протягом наступного року не внесла рішення суду в систему "Суди".

Після того, як в установлені терміни компанія не отримала виплату, вона повторно звернулася до суду, який ухвалив рішення стягнути з держави 5,5 мільйона гривень пені за несвоєчасне повернення ПДВ податковою інспекцією.

Таким чином недбалість чиновниці завдала серйозних збитків державі.

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