Чи завдасть Росія удару тактичними ядерними зарядами: у розвідці оцінили реальну загрозу

Росія продовжує зазнавати одну поразку за іншою. Тож ніхто не виключає, що ворог, загнаний у глухий кут, може завдати ядерного удару. Думками щодо цього поділилися у розвідці.

У спілкуванні з журналістами заступник глави ГУР МО Вадим Скібіцький поділився припущеннями. Він висловив свою думку, чи завдадуть росіяни тактичного ядерного удару.

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Рівень загрози знизився

По-перше, на сьогодні загроза і взагалі риторика застосування ядерної зброї не стоїть так актуально, як це було на початку осені. Цьому сприяли і заходи міжнародної спільноти щодо ядерної безпеки, включаючи реакцію Сполучених Штатів Америки, Китаю, країн Європи,

– наголосив Скібіцький.

Він також додав, що українська сторона постійно стежить за всім, що пов'язане з ядерною зброєю. Особливо гостро це питання постало перед початком повномасштабного вторгнення. І на це є низка причин.

Одна з них – носії ядерної зброї зберігаються у Криму. Ба більше, окупанти на регулярній основі відпрацьовують питання доставки ядерного боєзаряду. Також вони займаються підготовкою зброї до її можливого застосування.

Слід пам'ятати, що мовиться про тактичну ядерну зброю, виготовлену ще за часів Радянського союзу. Скібіцький зауважив, що дійсно окупантам вдалося продовжити термін експлуатації. Водночас на "Іскандерах", а також "Калібрах" бойовий заряд навіть не випробовувався.

Але з усім тим усі розуміють, що ядерна зброя у режиму Путіна є. І Москва використовує це як один з елементів тиску та залякування,

– наголосив він.

Скібіцький підкреслив, що ядерна зброя у Росії – один з елементів залякування. І якщо говорити про застосування тактичної ядерки, то вона не вирішить основне стратегічне завдання ворога.

Ядерний шантаж не спрацює