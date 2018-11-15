Завдав значної шкоди дому: На футболіста "Барселони" подали в суд

На французького хавбека каталонської "Барселони" Усмана Дембеле подали в суд.

Герд Вайзенберг, який є власником будинку в Дортмунді, де свого часу жив Дембеле, подав на футболіста до суду, пише Bild.

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Він звинуватив француза в тому, що той залишив житло в жалюгідному стані, і завдав значної шкоди дому. За словами Вайзенберга, у холодильнику і між шафками була залишена гнила їжа. На підлозі були розкидані пакети і купа сміття.

Він також уточнив, що договір оренди не був розірваний вчасно, а Дембеле не повернув йому ключі. Таким чином, Вайзенберг вимагає стягнути з гравця 20 тисяч євро.

Нагадаємо, що Дембеле перейшов з дортмундської "Боруссії" в "Барселону" в 2017 році.