Завдяки "чистому" водню Україна стане значущим гравцем на світовому енергоринку, – Рєпкін

Використовуючи потенціал відновлюваних джерел енергії та розвиваючи "зелену" водневу енергетику, Україна зможе диктувати свої умови на світовому ринку енергоносіїв.

Таку думку висловив президент енергетичної асоціації "Український водневий рада" Олександр Рєпкін. Він акцентував на тому, що такий вид палива та його виробництво є більш безпечними для навколишнього середовища.

"Чистий" водень отримують внаслідок розкладання молекули води на водень і кисень за допомогою електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел. Вуглекислий газ не генерується, та й у природи ми не забираємо нічого – беремо воду і повертаємо воду. Ми будемо мати те, що є ключовим фактором для будь-якої економіки: енергоносії. Ті країни, у яких є доступ до енергоносіїв, отримують можливість диктувати свої умови спільноті, яке таких енергоносіїв не має,

– підкреслив Олександр Рєпкін.

За словами експерта в галузі водневої енергетики, в Україні є 5 регіонів, працюючи з якими можна забезпечити новою енергією водню всю Європу. Наприклад, Україна знаходиться на другому місці в Європі після Великобританії за потенціалом вітроенергетики. А офшорний потенціал нашої країни дозволяє приєднатися до офшорної вітроенергетичної стратегії ЄС.

Нагадаємо, що за даними міжнародних експертів Hydrogen Council, вже до 2050 року у світі буде щорічно споживатися близько 550 млн тонн водню – це практично в 7 разів більше, ніж сьогодні.