Завдяки героїчній обороні Сєвєродонецька, ЗСУ підсилюються на інших напрямках, – Міноборони

Сєвєродонецьк є найгарячішою точкою фронту. Це стратегічна мета росіян, щоб надалі здійснювати штурмові дії або певні оточення вже в Лисичанську.

Про це розповів речник міністерства оборони України Олександр Мотузяник в ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал. Він зазначив, що окупанти намагатимуться відрізати шляхи комунікацій для українських військових.

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"Якщо ворогу вдасться досягти тактичних цілей, то надалі звідти вони можуть продовжити наступ на Донеччину", – розповів Мотузяник.

Українці мужньо обороняються

За словами речника Міноборони, росіяни кидають до Сєвєродонецька значну частину сил. Мотузяник зазначив, що на деяких напрямках біля міста російські війська значно переважають наші підрозділи, зокрема і в бойовій техніці. Це впливає на інші напрямки фронту. Однак Сєвєродонецьк тримається і наші українські військовослужбовці мужнього обороняються.

Ситуація дуже динамічна. Певні квартали або вулиці можуть переходити з рук в руки. І, власне, це як в Маріуполі, коли завдяки героїчній обороні цього міста вдалося підсилювати інші напрямки і відтягувати російські війська,

– пояснив речник.

Ситуація на фронті

Мотузяник запевнив, що сили оборони знаходять відповідні шляхи, щоб постачати озброєння у Сєвєродонецьк. Там певні дороги вже прострілює російська артилерія, але командування Збройних Сил України вживає заходів, щоб підсилити наші війська, які боронять цей напрямок.

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Речник зазначив, що коли проаналізувати загальну лінію зіткнення, то тенденція є такою – росіяни не наступають, але активно застосовують артилерійські системи, реактивні системи залпового вогню, а також штурмову авіацію. У такий спосіб загарбники намагаються тримати у постійному напруженні наші війська.

"На харківському напрямку ми не бачимо активних наступальних дій, але є певні демонстраційні дії. Зокрема, в районі Ізюму. Окупанти з території Росії обстрілюють прикордонні райони України. Сумської та Чернігівської областей", – сказав Мотузяник.

Він додав, що на Херсонщині окупанти готуються до активної оборони та будують вже третю лінію, намагаючись закріпитися.

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