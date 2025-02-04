Завдяки коштам громади Києва 5 штурмова знищила тисячі окупантів і сотні одиниць ворожої техніки

За допомогою обладнання, придбаного на кошти столичної громади, 5 Окрема штурмова Київська бригада минулого року знищила понад 300 одиниць ворожої техніки та 5 тисяч окупантів.

Про це повідомив командир бригади полковник Василь Матіїв.

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За минулий рік завдяки вашій допомозі 5 штурмовою бригадою було знищено більше 5000 особового складу противника і більше 300 одиниць техніки – танки, бойові броньовані машини, автомобільну техніку, мотоцикли та квадроцикли,

– повідомив Василь Матіїв.

5 штурмова знищила тисячі окупантів і сотні одиниць ворожої техніки: відео

Комбриг від імені особового складу 5 штурмової подякував за підтримку усім киянам, депутатам Київради й особисто меру столиці Віталію Кличку.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що за минулий рік столиця надала допомогу військовим на 10 мільярдів гривень. Це найбільше серед усіх регіонів.