Завдяки окупантам: газом на Луганщині можуть користуватись мешканці лише 6 населених пунктів

Росіяни нищать на Луганщині все, що трапляється на їхньому шляху. Зокрема, унаслідок ворожих обстрілів, газ є у домівках лише 6 населених пунктів області.

В інших містах та селах централізоване газопостачання відсутнє через руйнування магістральних газогонів та газорозподільних станцій. Про це повідомив голова Луганської ОВА на офіційній сторінці у телеграмі 27 квітня.

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Ситуація з постачанням газу на Луганщині

Сергій Гайдай розповів, що газовики щодня ремонтують пошкоджені ділянки. Фахівців намагаються регулярно забезпечувати необхідними розхідними матеріалами, постійно діставати нові труби.

Іноді постає питання, що завезти в область у першу чергу: їжу чи нову трубу великого діаметру, щоб було на чому цю їжу приготувати. Газ є у шести містах та селах, однак у трьох з них – не всюди,

– наголосив очільник Луганської ОВА.

Посадовець уточнив, що доступ до блакитного палива в області станом на сьогодні, 27 квітня, мають лише 45,5 тисяч сімей. Деякі ділянки через активні бойові дії, на жаль, уже не вдасться відремонтувати.

Водопостачання

Окрім пошкоджених газогонів, в області також зруйнована або знеструмлена більшість насосних станцій. Централізована подача води повністю відсутня у таких містах Луганщини:

Рубіжне;

Попасна.

Частково відсутня або обмежена у таких населених пунктах:

Лисичанськ;

Новодружеськ;

Привілля;

Сєвєродонецьк.

При цьому подача води не здійснюється до населених пунктів, які обслуговує Попаснянський районний водоканал.

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