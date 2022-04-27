Завдяки окупантам: газом на Луганщині можуть користуватись мешканці лише 6 населених пунктів
Джерело:Сергій Гайдай / Луганська ОДА (ОВА)
Росіяни нищать на Луганщині все, що трапляється на їхньому шляху. Зокрема, унаслідок ворожих обстрілів, газ є у домівках лише 6 населених пунктів області.
В інших містах та селах централізоване газопостачання відсутнє через руйнування магістральних газогонів та газорозподільних станцій. Про це повідомив голова Луганської ОВА на офіційній сторінці у телеграмі 27 квітня.
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Ситуація з постачанням газу на Луганщині
Сергій Гайдай розповів, що газовики щодня ремонтують пошкоджені ділянки. Фахівців намагаються регулярно забезпечувати необхідними розхідними матеріалами, постійно діставати нові труби.
Іноді постає питання, що завезти в область у першу чергу: їжу чи нову трубу великого діаметру, щоб було на чому цю їжу приготувати. Газ є у шести містах та селах, однак у трьох з них – не всюди,
– наголосив очільник Луганської ОВА.
Посадовець уточнив, що доступ до блакитного палива в області станом на сьогодні, 27 квітня, мають лише 45,5 тисяч сімей. Деякі ділянки через активні бойові дії, на жаль, уже не вдасться відремонтувати.
Водопостачання
Окрім пошкоджених газогонів, в області також зруйнована або знеструмлена більшість насосних станцій. Централізована подача води повністю відсутня у таких містах Луганщини:
- Рубіжне;
- Попасна.
Частково відсутня або обмежена у таких населених пунктах:
- Лисичанськ;
- Новодружеськ;
- Привілля;
- Сєвєродонецьк.
При цьому подача води не здійснюється до населених пунктів, які обслуговує Попаснянський районний водоканал.
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