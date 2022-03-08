Завдяки пильності українців, морська піхота вночі знищила 30 гелікоптерів ворога

На сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомили про знищення 30 гелікоптерів ворога, завдяки українцям.

Згідно з дописом, зараз кожен українець бореться за свободу та територіальну цілісність нашої держави.

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Завдяки даним, які надсилають люди, морська піхота цієї ночі накрила аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Знищено 30 гелікоптерів ворога, жива сила та техніка.

"Деталізуйте ваші знахідки! Обовʼязково надавайте геолокацію розташування ворожої техніки чи ДРГ до повідомлення", – зазначили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Ви можете скористатися ботом, в який можна надіслати інформацію про ворога – @stop_russian_war_bot

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Допис Головного управління розвідки Міністерства оборони України

#ГУРрекомендує

Дорогі друзі!

Нині кожен українець бореться за свободу та територіальну цілісність нашої України!

Кожен з нас може допомогти Україні виграти війну та зупинити цей кривавий російський терор!

Ви можете скористатися ботом, куди ви можете надіслати інформацію про ворога!

@stop_russian_war_bot

Саме завдяки вашим даним, які були отримані через бот, наша морська піхота цієї ночі накрила аеродром Чорнобаївка біля Херсону! Знищено 30 гелікоптерів ворога, жива сила та техніка!

Деталізуйте ваші знахідки! Обов‘язково надавайте геолокацію розташування ворожої техніки чи дрг до повідомлення!

Це допоможе нам швидше вибити окупанта з нашої держави!

Слава Україні!