Завдяки щасливому збігу обставин дівчина змогла евакуювати свого дідуся з Маріуполя

Начальниця відділу зовнішніх і внутрішніх комунікацій Укрзалізниці Анастасія Золотарьова повідомила, що завдяки щасливим обставинам і вчасно переданому номеру телефона їй вдалося евакуювати з Маріуполя свого дідуся.

Він опинився серед тих 76 маріупольців, яких вдалося витягнути з Лівого берега оточеного Маріуполя. Дівчина подякувала Ірині Верещук, Офісу Президента та сотням людей, які залучені до процесу евакуації.

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Пані Анастасія оприлюднила фото, де вона обіймає усміхненого дідуся. Як вона розповіла в коментарях, почувши про евакуацію він сказав лаконічне "я звалюю".

Я навіть не можу уявити, яких зусиль це коштувало кожному, але ці 76 врятованих життів – так, можливо, небагато, враховуючи загальну кількість людей, що потребують евакуації, але дуже багато для їхніх родичів, які не чули рідні голоси півтора місяця,

– написала дівчина.

Бабуся померла під завалами, у місті ще залишились батьки

Анастасія Золотарьова також розповіла, що бабуся, яка її виростила, залишилась в Маріуполі назавжди. У підвал, в якому вона ховалась зі своїми сусідами, потрапив ворожий снаряд – усі вони загинули під завалами. Тіло бабусі не вдалось дістати.

Вона завжди казала мені: "якщо я помру, не треба приїздити на похорон. Хочу, щоб ти запам‘ятала мене живою". І трапилось саме так, як вона хотіла – я не приїхала. І це окремо буде боліти мені до того часу, поки місто не звільнять від руської гнилі, і бабуся не буде похована по-людськи,

– зізналась Золотарьова.

Також вона розповіла, що її мати з чоловіком продовжують залишатись в місті. Через відсутність будь-яких документів, які згоріли під час пожежі, вони побоялися спробувати сісти в автобуси вважаючи, що їх можуть вивезти не в ту сторону і там залишити.

Сподіваюсь, що евакуаційний процес не зупиниться і найближчим часом в мене буде можливість обійняти ще одну рідну мені людину,

– додала вона.

Також вона вірить, що її рідний Маріуполь звільнять від російських окупантів та відбудують.

І хоча обидві наші квартири в місті зруйновано вщент, вірю, що мій рідний Маріуполь буде відбудовано. Відбудовано – а у фундамент кожного будинку ми закладемо нашу ненависть до всього російського в одному куті та неосяжну любов до всього українського – в іншому. І буде знову найгарніша весна в сталевому місті на Азовському морі,

– написала пані Анастасія.

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