Експрацівника Адміністрації президента і РНБО запідозрили у державній зраді

Контррозвідка СБУ викрила колишнього посадовця Адміністрації президента та РНБО, якого завербувала іноземна спецслужба. Експосадовцю 1 червня обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За даними СБУ, підозрюваний упродовж тривалого часу збирав і передавав кураторам інформацію закритого характеру. Зокрема, дані про деталі функціонування органів держаної влади України.

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​Досудове слідство підтвердило факти здійснення експосадовцем розвідувально-підривної роботи проти нашої держави,

– мовиться у повідомленні.

Якщо вину експосадовця підтвердять, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

Деталі від Офісу генпрокурора

В Офісі генпрокурора повідомили, що "експосадовцю Адміністрації Президента України повідомлено про підозру у державній зраді".

Слідство встановило, що "у період 2014 року підозрюваний, який на час вчинення інкримінованого злочину працював в Адміністрації Президента України, а надалі – у РНБО, маючи доступ до державної таємниці, вступив у злочинну змову з представником іноземної спецслужби та передав йому відомості, які отримував у зв'язку із виконанням службових обов'язків.

Незаконні дії підозрюваного полягали у збиранні, систематизації та проведенні аналітики відомостей. Мовиться про "сфери економіки, внутрішньополітичної обстановки, міжнародних відносин, а також стратегічного співробітництва України з Євросоюзом, Росією та Китаєм".

Експосадовець не зважав на характер інформації та гриф обмеження доступу до неї.

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