По-перше, було б краще, щоб цей конфлікт не починався. Про це пише Ігор Семиволос.

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Три сценарії обвалу цін на нафту

Ціни на нафту перед його початком створювали величезний дефіцит російського бюджету. Після початку війни ситуація змінилася: попри результативні українські удари по НПЗ, Росія отримала надприбутки, які повністю інвестувала у війну.

Водночас послаблення американських санкцій і активні спроби росіян "продавити" Трампа посилили світову невизначеність та ризики приходу до влади в Європі ультраправих популістів, інтереси яких щодо України збігаються з російськими.

По-друге. У наших інтересах, щоб остаточна угода була укладена і ціни на нафту стабілізувалися на мінімальних рівнях. Для цього є підстави – розблокування Ормузької протоки, вихід іранської нафти на ринок і збільшення виробництва еміратської нафти після виходу ОАЕ з ОПЕК. Разом з тим, кожен із цих трьох факторів має свої часові лаги, які варто врахувати.

Щодо Ормузу – тут ефект буде найшвидшим, технічно все можна зробити за лічені дні.

Щодо іранської нафти – потенціал реальний, але не миттєвий і не повний. За оцінками галузевих аналітиків, зняття санкцій може дозволити Ірану наростити експорт приблизно до 2 мільйони барелів на добу – це на третину більше, ніж до конфлікту.

Водночас варто зауважити, що експортний потенціал дедалі більше визначатиметься не зняттям санкцій, а структурною деградацією: зниженням продуктивності родовищ, відсутністю інвестицій та зношенням обладнання. Іран, ймовірно, залишиться на ринку, але як ослаблений постачальник з великими дисконтами, що поступово втрачає обсяги заради збереження стабільності.

До цього додається банківський бар'єр: без чітких ліцензій фінансові установи вагатимуться щодо фінансування торгівлі з Іраном, побоюючись штрафів США. Це очевидний стимул для Тегерана рухатися у бік подальшої деескалації.

Щодо ОАЕ – вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК+ набрав чинності 1 травня, і це знімає квотні обмеження назавжди. Але прямий і швидкий ціновий ефект цього кроку зараз обмежений наслідками конфлікту: близько 2 мільйонів барелів на добу офшорного видобутку ОАЕ наразі заблоковано. Крім того, здатність країни нарощувати постачання у 2026 році обмежена незалежно від політичних рішень.

Навіть після відновлення транзиту через Ормуз повернення до досанкційного рівня видобутку може зайняти до шести місяців. Тобто вихід з ОПЕК – це структурний, довгостроковий фактор тиску на ціни (горизонт 2027 року і далі, коли ОАЕ планують вийти на 5 мільйонів барелів на добу).

Отже, відкриття Ормузької протоки дає миттєвий ефект, іранський експорт – повільний і частковий через інфраструктурну деградацію та банківські бар'єри, а еміратський фактор – це структурна перевага на майбутнє. Практично це означає, що мінімальні ціни на нафту (а отже, й найбільший тиск на російський бюджет) стануть досяжними не одразу після підписання угоди, а в міру того, як зніматимуться ці три різношвидкісні обмеження.