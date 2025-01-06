Упродовж 2024 року Росія зазнала низки невдач. Вони вже давно стали чимось звичним для Владіміра Путіна, адже трапляються як на міжнародній арені, так і в морі й на суші.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що ще однією великою проблемою для росіян стало збиття пасажирського авіалайнера. Внаслідок удару ракетою по літаку загинуло майже 40 людей.

Читайте також Зеленський заявив, що Трамп може зупинити Путіна: однак є нюанс

Що може врятувати Путіна

Геміш де Бреттон-Гордон наголосив, що в подібній ситуації будь-який лідер демократичної країни одразу піде у відставку. Але Владімір Путін на це точно не наважиться. Йому байдуже на страшні злочини, які чинить його держава.

Якщо згадати всі провали Росії, величезні втрати на полі бою, то можна зрозуміти, що вони не здатні поповнити свою армію будь-ким іншим, ніж північнокорейськими найманцями. І за це Путін розплачується ганьбою і скандалом,

– додав британський полковник.

Отже, путінська Росія зараз зазнає тисячі поразок. Це справді дуже жорсткі дії, які серйозно шкодять. Важливе значення полягатиме в тому, хто має ініціативу. Зараз зрозуміло, що вона не на боці росіян. Про це свідчить навіть примирливий тон очільника Кремля, який ніби натякає на можливість знайти вихід, а не просто продовжувати боротьбу.

Але він також усвідомлює, що цей вихід полягає в тому, щоб допомогти собі вижити. Для цього йому потрібно вивезти свої війська з України. Не думаю, що в Путіна є інший варіант, адже справи у Росії йдуть погано,

– підкреслив Геміш де Бреттон-Гордон.

Як тільки справи починають йти погано, то змінити траєкторію дуже важко. Можливо, Путін хоче, щоб Дональд Трамп прийшов до влади якомога швидше, щоб він міг зупинити війну і потенційно врятувати його життя.